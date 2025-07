Dazi slittano al 1 agosto | Trump cede al rinvio e spedisce 14 lettere Partita aperta con l’Ue

L'ombra dei dazi si allunga sul commercio globale, ma ora Trump opta per un rinvio al 1 agosto, inviando 14 lettere ai Paesi coinvolti. Una mossa che semplifica i toni, evitando incontri formali e accelerando le decisioni. Giappone e Corea del Nord sono i primi a subire le tariffe al 25%, segnando un nuovo capitolo nelle tensioni economiche internazionali. La partita è aperta: come evolverà questa strategia?

L'amministrazione Trump ha avvisato i Paesi che non si sono offerti di negoziare accordi sui dazi, che le tariffe a loro comminate sarebbero state comunicate tramite una lettera inviata dal governo Usa. Un metodo più veloce e meno dispendioso per affrontare la questione, senza dover organizzare decine di incontri alla Casa Bianca con le delegazioni. I primi colpiti sono stati Giappone e Corea del Nord ai quali lancia la sfida con tariffe al 25%.

