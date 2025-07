Emergenza caldo Sos dai cantieri edili | Sicurezza una priorità No al caos normativo

L’emergenza caldo nei cantieri edili richiede un intervento deciso e strutturato, non più rimandabile. Federica Zini, vice presidente di Ance Emilia Area Centro, lancia un forte appello: le alte temperature non possono essere trattate come un’eccezione, ma devono diventare una priorità di sicurezza. La recente ordinanza regionale, che ha fermato temporaneamente le attività, evidenzia l’urgenza di normative chiare e stabili per tutelare lavoratori e imprese.

"Le alte temperature non possono più essere considerate un'emergenza straordinaria da gestire con provvedimenti occasionali", è l'appello lanciato da Federica Zini, vice presidente, espressione del territorio di Bologna, di Ance Emilia Area Centro, associazione dei Costruttori di Bologna, Ferrara e Modena. Una denuncia che arriva a pochi giorni dall' ordinanza regionale che, sotto la spinta dell'emergenza caldo, ha deciso di fermare le attività in alcuni settori, quelli più esposti, dalle 12,30 alle 16. "Il cambiamento climatico – riprende Zini – ci mette davanti a una nuova normalità che richiede risposte strutturali, non misure estemporanee.

