Calciomercato ecco l’ Originale Fayna e Di Marzio in diretta da Fano

Sei pronto a vivere il cuore pulsante del calciomercato italiano? Da Fano, tra emozioni, trattative e colpi di scena, si accendono i riflettori su “Calciomercato – L’Originale”, l’appuntamento imperdibile di Sky Sport che trasforma la città in un palcoscenico internazionale. Un evento che unisce sport e spettacolo, coinvolgendo appassionati e addetti ai lavori. Resta con noi: siamo appena all’inizio di un intricato e avvincente viaggio nel mondo delle trattative calcistiche.

Ci siamo. Dopo mesi di attesa e un gala che ha acceso i riflettori già a maggio, sono entrati nel vivo i giorni di Calciomercato – L’Originale a Fano. Da ieri all’11 (con pausa domani), la città di Fano si trasforma ancora una volta in studio televisivo a cielo aperto per ospitare la celebre trasmissione di Sky Sport. Un evento che intreccia sport, spettacolo e racconto popolare, diventato ormai parte del calendario culturale e mediatico fanese. Il cuore pulsante è l’ex chiesa di san Francesco, dove ogni sera alle 23 va in onda la diretta nazionale con Alessandro Bonan, Fayna, Gianluca Di Marzio e tanti ospiti del mondo del calcio e del giornalismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it