Commento al Vangelo di oggi 8 luglio 2025 | Mt 9,32-38

In questa giornata, riflettiamo sul messaggio di Matteo, che ci invita a pregare affinché il Signore mandi operai nella sua messe. La chiamata a essere testimoni del Vangelo risuona forte e chiara: siamo chiamati ad agire con fede e dedizione, riconoscendo l’abbondanza del raccolto spirituale che ci attende. Approfondiamo insieme questa parola di speranza, affinché possa ispirarci ad essere strumenti di misericordia e amore nel mondo.

Meditiamo il Vangelo dell’8 luglio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!» Martedì della XIV settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Matteo Mt 9,32-38 In quel tempo, presentarono. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 8 luglio 2025: Mt 9,32-38

