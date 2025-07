Andy Murray esplode contro la decisione di Wimbledon durante Sinner-Dimitrov | È cosi ridicolo

L'ex stella di Wimbledon Andy Murray non ha nascosto la sua delusione e frustrazione, esplodendo sui social in merito alla décisione di chiudere il tetto durante il match tra Sinner e Dimitrov. La sua rabbia mette in discussione le scelte dell'arbitro e solleva dubbi sulla gestione degli incontri di alto livello. Ma cosa ha spinto Murray a reagire così? Scopriamo insieme i dettagli di questa polemica che sta facendo discutere gli appassionati di tennis.

L'ex numero 1 ATP Andy Murray, du volte vincitore del torneo di Wimbledon, con un post sui social si è arrabbiato per la decisione dell'arbitro di chiudere il tetto durante Sinner-Dimitrov. 🔗 Leggi su Fanpage.it

