Sull'Ilva anche la mazzata delle cause.

L'ex Ilva di Taranto si trova oggi al centro di un vortice di sfide legali e finanziarie. Mentre si avvicina un importante incontro che potrebbe segnare il suo destino, i numeri svelano un quadro complesso: circa 400 cause pendenti pesano sul futuro del polo siderurgico, aggiungendo un ulteriore ostacolo alla già difficile ricostruzione. Un panorama che richiede attenzione e strategie mirate per superare questa tempesta giudiziaria.

Alla vigilia dell'incontro clou per l'ex Ilva di Taranto, emerge per il polo siderurgico - qualsiasi sia il suo destino - un quadro finanziario complicato da numeri non lusinghieri, ma soprattutto gravato da una valanga di cause legali pendenti. Secondo la seconda relazione semestrale al 31 dicembre 2024, visionata dal Giornale, e depositata dai commissari il 30 giugno, su Acciaierie d'Italia spa (ex Ilva) pendono cause in corso per circa 400 milioni. Nel complesso, una quarantina di cause hanno un valore stimato, ma altre 27 non sono determinate o stimabili. Facilmente, dunque, il conto potrebbe salire a mezzo miliardo di euro.