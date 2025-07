Poli un anno alla guida | La Fondazione ascolta

Un anno intenso di sfide e scoperte, in cui la Fondazione ha messo al centro l’ascolto e l’attenzione ai giovani e alle realtà locali. Silvia Poli, presidente della Cassa di Risparmio di Imola, descrive questo primo anno come un percorso di crescita e di impegno, volto a costruire un territorio più solidale e consapevole. Presidente Poli, com’è andato questo primo anno in un ruolo così cruciale per il nostro territorio?

Un percorso definito dalla stessa presidente "l’anno dell’ascolto", con una forte attenzione alle esigenze dei giovani e la volontà di conoscere da vicino le associazioni locali, per costruire una Fondazione sempre più attenta ai bisogni del territorio. È così che Silvia Poli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, tira le somme dei suoi primi dodici mesi di mandato. Presidente Poli, com’è andato questo primo anno in un ruolo così importante? "È stato un periodo decisamente intenso. Ci è servito per conoscere a fondo la Fondazione, un passaggio fondamentale soprattutto per chi entrava per la prima volta nel consiglio di amministrazione e non ne conosceva i meccanismi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Poli, un anno alla guida: "La Fondazione ascolta"

