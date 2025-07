Geromina volontari al lavoro dopo la tempesta | messa in sicurezza l’area dell’oratorio

Dopo la furia della tempesta che ha scosso Treviglio, i volontari dell’oratorio della Geromina si sono immediatamente mobilitati per mettere in sicurezza l’area danneggiata. La loro prontezza e dedizione sono un esempio di comunità unita e resiliente. Siamo stati sul posto con il consigliere comunale Erik Molteni, e le immagini raccontano da sole la forza e il coraggio di chi non si arrende di fronte alle avversità.

Treviglio. Sono intervenuti subito, senza perdere tempo, i volontari dell’oratorio della Geromina che, appena dopo le fortissime raffiche di vento che domenica sera 6 luglio hanno devastato la copertura all’interno dell’area parrocchiale, si sono messi al lavoro per sistemare quanto possibile. Siamo andati sul posto assieme al consigliere comunale Erik Molteni per vedere da vicino cosa è successo. Le immagini parlano chiaro: lamiere adagiate a terra, alcune piegate dal vento come fogli, attrezzature ancora da verificare, e le strutture che fino a ieri proteggevano lo spazio interno ora brillano al sole, divelte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

