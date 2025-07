Imam al Beccaria | Sarò un ponte tra i ragazzi e la società

L’ingresso di un Imam nel carcere minorile Cesare Beccaria rappresenta un importante passo verso l’inclusione e il sostegno dei giovani in difficoltà. Dahmane Abdullah Tchina, già attivo nella comunità di Sesto San Giovanni, si propone come un ponte tra i ragazzi e la società, offrendo ascolto, empatia e speranza. Un’iniziativa che mira a costruire un futuro migliore, dimostrando che nessuno è solo e che la comunità è sempre pronta ad accogliere.

Nel carcere minorile Cesare Beccaria fa il suo ingresso un Imam. "Voglio essere un ponte tra i giovani e la società. Soprattutto, essere vicino a chi è solo, a coloro che arrivano qui senza una famiglia e hanno bisogno di un punto di riferimento. Per far sentire loro che la comunità c’è ed è pronta a sostenerli anche una volta fuori". Lo spiega Dahmane Abdullah Tchina, Imam già attivo nella comunità di Sesto San Giovanni, che dalla prossima settimana affiancherà don Claudio Burgio e don Gino Rigoldi all’interno dell’Istituto penale per minorenni di via Calchi Taeggi in zona Bisceglie. "Un progetto di assistenza morale e spirituale, nato con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Milano", ha spiegato ieri la presidente del tribunale per i minorenni (dove è stato firmato il protocollo d’intesa), Maria Carla Gatto con il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Luca Villa, il rappresentante del Centro per la giustizia minorile Paolo Gabriele Bono, la direttrice reggente del Beccaria Teresa Mazzotta e, in rappresentanza dell’Arcidiocesi, il vicario episcopale Luca Bressan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it