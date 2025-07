Ictus rete per la presa in carico Un team di medici per il comitato

L’ictus rappresenta una sfida cruciale per la salute pubblica, essendo la seconda causa di morte e la principale causa di invalidità tra le malattie cerebrovascolari. Per questo motivo, l’Ast 3 di Macerata ha creato il "Comitato locale della rete regionale tempo-dipendente", un team di medici dedicato a garantire interventi tempestivi e multidisciplinari. Questa iniziativa mira a migliorare drasticamente le prognosi dei pazienti, assicurando un'assistenza rapida ed efficiente in ogni fase del percorso terapeutico.

L'Ast 3 di Macerata ha istituito il " Comitato locale della rete regionale tempo-dipendente per la presa in carico dei pazienti affetti da ictus ", la seconda causa di morte tra le malattie cerebrovascolari, e la prima causa di invalidità. Una struttura che si inserisce nell'ambito del Coordinamento regionale volto a definire una rete clinica che sia in grado di agire in tempi rapidi e in modo multidisciplinare, procedure decisive per intervenire in modo efficace. In fase di prima nomina, il Comitato è costituito da Emanuele Medici, direttore dell'Unità di Neurologia dell'ospedale di Macerata; Leonardo Costarelli, direttore dell'Unità di Radiodiagnostica Macerata; Domenico Sicolo, direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Camerino; Rita Curto, direttrice del pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova; Emanuele Rossi, direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Macerata; Giorgio Caraffa, direttore della Unità di Medicina fisica e riabilitazione; Ermanno Zamponi, direttore della Unità Sistema Emergenza Territoriale 118.

