caserma addio al via il trasloco da portonovo

Portonovo di Medicina: quella caserma che tutti i cittadini volevano tenere, ma che nessuno è riuscito a salvare, neanche una densa raccolta firme. È ufficialmente iniziato il trasloco di tutto il materiale dall’edifico della stazione carabinieri di Portonovo, materiale che ora passerà alla centrale tenenza di Medicina. Della caserma non è rimasta neanche l’insegna, già tolta. Rimane solo l’edificio, fantasma di un presidio territoriale e ora simbolo della delusione dei cittadini. Per quasi un anno i residenti della frazioni più lontane – Fiorentina, Sant’Antonio e Portonovo – si sono battuti, anche con raccolte firme, in modo che istituzioni, Arma o addirittura ministero, si decidessero a salvare questa piccola caserma di grande importanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it