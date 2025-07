Comune si cambia | Meno dipendenti ma più efficienza per servizi smart

impatto sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini, puntando sull’innovazione e sull’efficienza. Con questa riforma, il Comune di Modena si prepara ad affrontare con maggiore efficacia le sfide future, garantendo un servizio pubblico più smart e rispondente alle esigenze della comunità. Il cambiamento rappresenta un passo importante verso un’amministrazione più moderna e vicina ai cittadini.

Affrontare con maggiore efficacia le esigenze della comunità modenese, in un contesto economico e sociale in continua evoluzione. È questo uno degli scopi della riorganizzazione del Comune di Modena presentata ieri a tutti i dipendenti dal sindaco Massimo Mezzetti assieme al direttore generale Lorenzo Minganti e che entrerà pienamente in vigore dal prossimo 1° ottobre. Per il sindaco Massimo Mezzetti "il risultato che presentiamo ha un grande valore perché va nel senso da me sempre auspicato di organizzare la macchina comunale tenendo conto di due elementi da cui non si può prescindere: la consistente diminuzione di dipendenti – da circa 2200 di 10 anni fa ai circa 1300 di ora - che questo Comune, come altri, ha avuto a fronte di un bisogno aumentato di servizi da parte della cittadinanza e la necessità di lavorare in modo orizzontale, che ritengo funzionale a una moderna pubblica amministrazione che sappia dare nuove risposte e non ripetere meccanismi acquisiti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comune, si cambia: "Meno dipendenti ma più efficienza per servizi smart"

