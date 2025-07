Il premier Netanyahu in visita da TrumpGli Stati Uniti spingono per la tregua

La Casa Bianca: «C'è stata una proposta di cessate il fuoco che Israele sostiene. Speriamo Hamas accetti».

Bonelli a Meloni: “Condanni Netanyahu e riconosca lo Stato di Palestina”. La premier: “Hamas ha iniziato le ostilità” - La recente polemica tra Bonelli e Meloni si accende sul conflitto israelo-palestinese. Il leader ambientalista condanna l'operato del governo israeliano e chiede alla premier di riconoscere lo Stato di Palestina, mentre critica la sua mancanza di coraggio nel denunciare la sofferenza dei civili, in particolare dei bambini, in un contesto di calcoli politici.

Netanyahu in visita da Trump. Gli Usa spingono per la tregua; Tregua a Gaza, Netanyahu vede Trump: gli ostaggi e la «zona cuscinetto» per il cessate il fuoco; Medio Oriente, news sulla guerra del 26 giugno. Netanyahu: “Opportunità storica per ampliare gli accordi di pace”.

Il premier Netanyahu in visita da TrumpGli Stati Uniti spingono per la tregua - New York Grandi speranze e infinite incertezze accompagnano il faccia a faccia tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump alla Casa Bianca. Riporta msn.com

Trump annuncia una nuova visita di Netanyahu: "Presto negli Usa" - MSN - Lo ha anticipato il presidente americano Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air ... Si legge su msn.com