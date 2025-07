il festival va avanti tra proteste e polemiche

Il Santarcangelo Festival, tra proteste e polemiche, continua a dividere cittadini e organizzatori. Mentre alcuni lodano l’energia degli eventi, i residenti del centro storico si sfogano: “Non si riesce a dormire”, lamentano per le musiche assordanti che si prolungano fino alle prime luci dell’alba. In un contesto già acceso di tensioni, il dibattito sul futuro del festival si fa sempre più acceso, evidenziando il delicato equilibrio tra cultura e qualità della vita.

"Se il festival si è ridotto cosi, fanno bene a tagliare i fondi". Sono infuriati i residenti del comitato del centro storico Le contrade di Santarcangelo. Nel mirino concerti e dj-set organizzati ogni sera da Santarcangelo Festival per il dopofestival. Eventi che vanno in scena nel tendone da circo, montato al parco Baden Powell, vicino alla Coop. "Non si riesce a dormire. La musica è assordante e va avanti fino alle 3 o anche alle 4 del mattino". Un gruppo dei residenti ha già presentato un esposto. Il comitato si è fatto sentire in Comune. Va detto che il circolo è autorizzato e che il Comune ha concesso una deroga sugli orari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it