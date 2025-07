Rifiuti nuovo centro Alea | Lavori secondo i tempi Opera di grande valore

Il nuovo centro di raccolta e riuso in via Golfarelli si sta rapidamente trasformando in un fiore all’occhiello della nostra città. Con un investimento di 8,5 milioni di euro, di cui 2 milioni provenienti dal PNRR, i lavori, avviati nel dicembre 2024, avanzano secondo i tempi previsti. Il sindaco Gian Luca Zattini e la giunta hanno già avuto modo di toccare con mano i progressi, confermando l’importanza di questa opera strategica per il futuro ambientale e urbanistico di Zattini.

