Obiettivo occupazione Darsena il fiume dei talenti | Un futuro per i giovani

La Darsena si trasforma nel cuore pulsante delle opportunità, un vero e proprio fiume di talenti pronto a essere scoperto. Con il progetto ‘Obiettivo Occupazione’, la città si impegna a costruire un futuro sempre più promettente per i giovani, offrendo incontri e occasioni di confronto. Nelle parole dell’assessore Angela Travagli, “Siamo la città delle opportunità”. Scopri come questa iniziativa sta aprendo nuove strade per il lavoro e il talento.

"Siamo la città delle opportunità". Nelle parole dell’assessore alle politiche del lavoro, Angela Travagli, la sintesi di un appuntamento che rientra nell’ambito del progetto ‘Obiettivo Occupazione’. Nel mese di luglio, ogni mercoledì in Darsena, tre incontri in collaborazione con gli eventi ‘lungofiume’ dal titolo ‘Darsena Time: un fiume di lavoro’, al fine di scoprire il lavoro da un’altra prospettiva. I dettagli sono stati presentati ieri nella sede dell’assessorato alle politiche del lavoro e pari opportunità, alla presenza dell’assessore Angela Travagli e del moderatore degli eventi Roberto Ferrari di Stileventi Group Srl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Obiettivo occupazione. Darsena, il fiume dei talenti: "Un futuro per i giovani"

