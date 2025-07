Un’agorà per la sede di Confindustria Bergamo | nuovo spazio multifunzionale di lavoro e socialità

Il taglio del nastro della nuova piazza davanti alla sede di Confindustria Bergamo segna un passo importante verso uno spazio di lavoro e socialità innovativo. Questo nuovo ambiente multifunzionale nasce dall’intenzione di favorire incontri, collaborazione e crescita tra imprese e cittadini. Protagonisti della cerimonia, la presidente Ricuperati e le autorità locali hanno sottolineato come questa iniziativa rappresenti un punto di svolta per il tessuto economico e sociale di Bergamo. Un luogo che, grazie a questa realizzazione, si apre a nuove opportunità e sinergie.

Taglio del nastro per la nuova piazza davanti alla sede di Confindustria Bergamo. Protagonisti della cerimonia ufficiale, nel pomeriggio di lunedì 7 luglio, la presidente di Confindustria Bergamo Giovanna Ricuperati, la presidente di Servizi Confindustria Bergamo Monica Santini, il direttore generale di Confindustria Bergamo Paolo Piantoni, alla presenza del Consiglio generale dell’associazione. La creazione della piazza, a cura dell’architetta Francesca Perani, va a completamento della sede al Kilometro Rosso, operativa dal 2020, caratterizzata da un approccio innovativo, sia per quanto riguarda i materiali e le tecnologie, sia per l’organizzazione degli spazi e del lavoro, sempre in un’ottica di elevata flessibilità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it