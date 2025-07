Terzo giorno di temporali | raffiche di vento a 100 km h alberi caduti e allagamenti

Il terzo giorno di temporali intensi e raffiche di vento a 100 km/h ha trasformato la provincia di Bergamo in un campo di battaglia. Alberi caduti, allagamenti e danni alle infrastrutture hanno messo a dura prova cittadini e soccorritori. La tempesta non dà tregua, lasciando dietro di sé una scia di disagi e emergenze. La situazione richiede ora una risposta immediata e coordinata per ripristinare la normalità .

Dalle 20 di lunedì 7 luglio, per il terzo giorno consecutivo, la provincia di Bergamo è stata interessata da fortissimi temporali che hanno lasciato dietro di sé una lunga scia di danni. Si sono registrate forti raffiche con picchi che hanno anche sfiorato i 100 kmh, con pioggia di fortissima intensità , con punte di 400 mm all’ora. Numerosissimi gli alberi caduti sulle strad e, segnalati in ogni zona della provincia, da Pedrengo a Brembate Sopra, da Sotto il Monte a Brusaporto, passando per Dalmine e per il quartiere Baio di Gorle. Anche in città sarebbero circa una trentina gli alberi caduti a causa del forte vento, che non ha dato tregua fino a dopo la mezzanotte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

