bartolini al mudec il duomo gastronomico di milano

Nel cuore pulsante di Milano, il Mudec ospita Bartolini, il duomo gastronomico che celebra l’eccellenza culinaria italiana. Qui, Enrico Bartolini, talento toscano di fama internazionale, porta la sua visione innovativa, unendo tradizione e modernità in ogni piatto. Dal suo inizio nel Mudec, ha tracciato un percorso di conquista stellata, portando l’Italia a tavola con passione e creatività. Un viaggio tra gusto e arte che merita di essere scoperto.

Il ristorante porta il nome di Enrico Bartolini, grande mente creativa e instancabile mentore di giovani talenti. Lui, toscanaccio della provincia pistoiese con uso di mondo, esperienze in Italia e all’estero, è partito da qui, all’interno del Mudec di via Tortona, per quella campagna di conquista dell’Italia, dove oggi conta quattordici stelle distribuite in nove ristoranti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Campania e Sardegna, ciascuno condotto da un giovane chef che con lui è cresciuto o che lui ha scovato. Un record per l’Italia e un quasi record per il mondo, caso virtuoso di chef-imprenditore con una visione ambiziosa e senza compromessi, cosa, va detto, molto poco italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it