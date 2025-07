Bitcoin | boom di acquisti istituzionali altri 8.400 BTC accumulati dalle tesorerie in 7 giorni

Il mercato delle criptovalute si infiamma con un'impennata di acquisti istituzionali: in soli sette giorni, 54 aziende hanno accumulato oltre 8.400 BTC, segnando un nuovo record di adozione di Bitcoin. Tra le protagoniste, nomi come Figma, Cel AI e DDC dimostrano una crescente fiducia nel potenziale della crypto. Mentre gli investitori retail mostrano interesse per Bitcoin Hyper, il settore corporate apre nuove prospettive per il futuro delle criptovalute.

Tra il 30 giugno e il 4 luglio 2025, 54 aziende hanno accumulato oltre 8.400 BTC, segnando un record di adozione istituzionale di Bitcoin. Tra le protagoniste,Figma, Cel AI e DDC. Intanto, cresce anche l'interesse per Bitcoin Hyper tra gli investitori retail.

