Roma Massara e Gasperini amano lo stesso esterno | ma che imbarazzo quel precedente

Roma, Massara e Gasperini condividono un sogno: trovare l’esterno perfetto. Ma il passato complicato e un precedente imbarazzante creano tensioni sottili tra i protagonisti. La nuova strategia di mercato, però, punta forte su un profilo che potrebbe accontentare tutti, tra ricordi di occasioni mancate e speranze di rilancio. Riusciranno a superare le rivalità e a scrivere una nuova pagina? Il futuro della fascia destra dipende da questa decisione cruciale.

La Roma ha messo nel mirino un esterno che mette d'accordo tutti, tra ricordi, occasioni mancate e – forse – un filo di imbarazzo (Foto: LaPresse) – serieanews.com La ricerca di esterni è una delle priorità assolute della nuova Roma. L'arrivo di Gasperini ha portato un'idea tattica chiara, e una certezza su tutte: le fasce così come sono non vanno. Celik da una parte, Angeliño dall'altra, sembrano fuori contesto rispetto alle esigenze del tecnico. Per questo ne arriveranno almeno tre. Forse anche quattro, se si presenteranno le occasioni giuste.