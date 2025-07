La parte più bella dei giovani si ritrova all’Edoné | una scommessa vinta

La parte più bella dei giovani si manifesta nell'edonismo e nella passione che li animano, come sottolineano Franz Barcella e Maddalena Compagnoni. In un mondo in continuo cambiamento, sono il cuore pulsante della società, capaci di ispirare e trasformare con entusiasmo. Questa energia positiva rappresenta una vera scommessa vinta, che ci rende orgogliosi e fiduciosi nel futuro. È questa la forza che può cambiare il nostro domani.

Bergamo. “I giovani sono sempre più inclusivi, attenti a ciò che accade nel mondo. Sono il fulcro della nostra società. Questo ti rende felice, in qualche modo orgoglioso. A mio modo di vedere, noi siamo in grado di cogliere la parte più bella dei giovani, vivendo nell’idea che le persone, se ispirate, possano esprimere il meglio di sé”. Parole di Franz Barcella e Maddalena Compagnoni, rispettivamente socio responsabile e direttrice artistica di Edoné, uno spazio polivalente situato nel quartiere bergamasco di Redona, capace di aggregare i giovani intorno alla musica, alla cultura e non solo. Un vero piacere nel ritrovarsi, perché nulla come il nome – Edoné, che in greco significa proprio piacere – ha portato a pieno compimento il progetto iniziale che ha dato vita a questo luogo di ritrovo, musica e cultura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “La parte più bella dei giovani” si ritrova all’Edoné: una scommessa vinta

In questa notizia si parla di: giovani - bella - edoné - ritrova

Fefé De Giorgi: “Abbiamo recuperato da squadra. Per i più giovani è una bella palestra di crescita” - L'Italia di volley si conferma una squadra in crescita, capace di superare le difficoltà e di saper rimontare con grinta.