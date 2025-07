I cinque martiri del 7 luglio 1960 | Quei ragazzi sono il meglio di noi

I cinque martiri del 7 luglio 1960 rappresentano il cuore pulsante della nostra memoria collettiva, simbolo di coraggio e speranza. Quei giovani, con la loro innocenza e determinazione, incarnano il meglio di noi e delle nostre radici. Non sono solo ricordo, ma la pietra angolare su cui costruire il futuro. Sono un richiamo vivo a non dimenticare mai chi ha creduto in un’Italia migliore.

Cinque rose rosse su ogni cippo. In ricordo che brucia e sa ancora di vita. "Noi ricordiamo quei ragazzi con la maglietta a strisce non come esercizio di retorica e non solo come riconoscenza e ricorrenza ma perchĂ© loro sono la nostra pietra angolare. Quei ragazzi sono stati il meglio della nostra storia: il loro coraggio, la loro ingenuitĂ , la loro generositĂ sono le radici della reggianitĂ ". Il sindaco Marco Massari, alla sua seconda ricorrenza dei Martiri del 7 Luglio 1960, ricorda che "queste 5 vite diverse ma unite in un unico destino. Erano operai, contadini e giovani del popolo reggiano scesi in piazza per difendere il lavoro.

