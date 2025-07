Torna il Brucomela per la gioia di tutti i bimbi

Ora, con passione e dedizione, la famiglia Peirotti continua a portare in alto il brillante spirito del Brucomela, regalando sorrisi e emozioni a generazioni di bambini e adulti. Un patrimonio di tradizione e magia che si rinnova ogni anno, pronto a incantare ancora una volta il cuore di Gatteo Mare e di tutti i visitatori. Venite a vivere questa straordinaria esperienza, perché il divertimento non ha età e il Brucomela è pronto a volare di nuovo!

A Gatteo Mare è tornato a volare il Brucomela per la gioia di tutti i bambini e di tanti adulti che vogliono provare brividi ed emozioni insieme ai figli. Da 122 anni la famiglia Peirotti di Milano fa spettacoli in giro per l’Italia e dal 1956 è a Gatteo Mare. Ben 69 anni. Iniziarono i nonni Antonio e Francesca, proseguito poi da Federico, scomparso quattro anni fa, che operava con i fratelli Carlo e Bernardo e cinque sorelle. Oggi ci sono Alessandra, vedova di Federico, con i figli Riccardo e Simone che spiegano la loro storia e che quest’anno hanno portato la novitĂ di un grande cuore illuminato ’Gatteo Mare nel cuore’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna il Brucomela per la gioia di tutti i bimbi

