Caso Pierina udienza flash Slitta ancora la decisione sul rinvio a giudizio di Louis

L’attesa si protrae ancora nel caso Pierina, con la recente udienza flash che ha nuovamente rimandato la decisione sul rinvio a giudizio di Louis Dassilva. La vicenda, che ha sconvolto Rimini nell’ottobre 2023, resta avvolta dall’incertezza, lasciando famiglie e comunità in trepidante attesa. La prossima tappa è fissata per il 14 luglio, quando si spera di fare luce su uno dei casi più discussi dell’anno.

Si dovrà attendere ancora per sapere se Louis Dassilva sarà rinviato a giudizio per l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini nell’ottobre 2023. L’udienza preliminare, che si è tenuta ieri mattina davanti al gup Raffaele Deflorio, si è chiusa con un nuovo rinvio al 14 luglio, a causa di un vizio di notifica successivo all’accoglimento, da parte del giudice, dell’eccezione sollevata dalla difesa in merito alla genericità del capo d’imputazione. Durante l’udienza, durata circa mezz’ora, il giudice ha però respinto le richieste dei legali di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, che avevano sollevato questioni preliminari relative all’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali tra Dassilva e Manuela Bianchi, avvenute in questura, e alla nullità dell’incidente probatorio a carico della stessa Bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, udienza flash. Slitta ancora la decisione sul rinvio a giudizio di Louis

Udienza lampo per Dassilva, l'indagato per l'omicidio di Pierina apparso molto smunto e provato - Udienza lampo per Dassilva, indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Durata di appena mezz’ora, Dassilva si è presentato visibilmente provato e molto smunto davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Bologna.

