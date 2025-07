SWITCH Tetris Overlay 0.36 | Novità e Miglioramenti

Preparati a vivere un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente con Tetris Overlay 0.3.6! L’ultima versione dell’appassionante classico su Nintendo Switch porta miglioramenti significativi, tra cui un posizionamento più preciso dei pezzi e correzioni che rendono l’azione più fluida e divertente. Scopri tutte le novità e porta la tua sfida di Tetris a un livello superiore: perché ogni blocco conta!

Tetris Overlay, l'appassionante gioco classico portato direttamente nel menu overlay del Nintendo Switch, è stato aggiornato alla versione 0.3.6! Questa nuova release introduce alcuni miglioramenti e correzioni per un'esperienza di gioco ancora più fluida e precisa. Novità in Tetris Overlay 0.3.6. Ecco le principali modifiche introdotte in questa versione: Posizionamento più preciso dei pezzi: I tetramini vengono ora rilasciati con una distanza esatta di 1 blocco all'interno della griglia di gioco.. Aggiornamento a libultrahand v1.9.10: Miglioramenti nella compatibilità e nelle prestazioni grazie all'ultima versione della libreria Ultrahand.