Consiglio comunale a metà Ok alla nuova questura poi manca il numero legale

Il Consiglio Comunale ha dato il via libera alla costruzione della nuova questura a Fontescodella, approvando l’atto con una maggioranza di 14 voti favorevoli. Tuttavia, durante la fase di esame delle variazioni di bilancio, la seduta si è interrotta per mancanza del numero legale, a causa di numerose assenze. La sfida ora è mantenere alta l’attenzione e trovare soluzioni per proseguire il percorso verso questa importante infrastruttura.

Il Comune cede gratuitamente all’ Agenzia del demanio l’area di Fontescodella destinata alla nuova questura. In consiglio comunale la delibera è stata approvata con 14 voti favorevoli, tre astenuti e otto contrari. Ma dopo l’ok, quando si doveva passare all’esame di alcune variazioni di bilancio, è venuto a mancare il numero legale e la seduta è stata rinviata a oggi dal presidente Francesco Luciani (foto). Diverse le assenze nella maggioranza, in particolare nella Lega: mancavano all’appello il capogruppo Aldo Alessandrini e Roberto Fabiani, mentre è uscito dall’aula Claudio Carbonari (Gruppo misto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consiglio comunale a metà. Ok alla nuova questura, poi manca il numero legale

