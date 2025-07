Netanyahu da Trump gli Usa premono per la tregua Bibi | Ho candidato Donald al Nobel per la pace Gaza uccisi 5 soldati israeliani

In un contesto di tensione crescente tra Israele e Gaza, Netanyahu si impegna con gli Stati Uniti per trovare soluzioni umanitarie. Mentre la guerra fa perdere vite e sconvolge le famiglie, il premier israeliano punta a coinvolgere altri Paesi nel sostegno agli sfollati palestinesi. Un gesto di speranza in un momento di crisi, ma il cammino verso la pace rimane irto di sfide.

Il premier israeliano ricevuto a cena nella Blue Room: «Insieme agli Usa cerchiamo Paesi per gli sfollati palestinesi».

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Israele conferma di aver lanciato attacchi contro il programma nucleare iraniano. Molte esplosioni anche a Teheran. Gli attacchi fanno parte dell'operazione "Rising Lion", ha dichiarato Netanyahu, aggiungendo che l'Iran rappresenta "una minaccia per la sopr Vai su Facebook

Israele, Iran e Hamas, la guerra in diretta | Netanyahu da Trump, gli Usa premono per la tregua. Bibi: «Ho candidato Donald al Nobel per la pace». A Gaza uccisi 5 soldati israeliani; Cinque soldati israeliani uccisi a Gaza, altri 14 feriti; Guerra, ultime notizie. Israele, Ben Gvir e Smotrich contro l’accordo. Netanyahu alla riunione del governo prima del voto: con il sì «Trump ci darà le forniture militari bloccate.

Gaza, Trump pressa Netanyahu: «Subito la tregua di 60 giorni» - IL VERTICE Trump ieri sera lo ha detto in modo molto diretto a Netanyahu, in occasione del loro terzo incontro alla Casa Bianca da quando è cominciato il secondo mandato: è il ... ilmessaggero.it scrive

Il pressing sulla tregua a Gaza, il nucleare iraniano, il futuro dei palestinesi: di cosa hanno discusso Netanyahu e Trump - Washington e Tel Aviv celebrano la “vittoria” in Iran e spingono per una pausa nel conflitto a Gaza. Scrive msn.com