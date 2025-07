Negoziati a Doha | quel flop del primo round e il volo di Bibi per Washington

I negoziati a Doha si sono conclusi in modo deludente, mentre il volo di Bibi verso Washington apre un nuovo fronte diplomatico. Tra tentativi di chiudere la tregua a Gaza, discutere un accordo duraturo con l’Iran e ampliare gli Accordi di Abramo, la scena politica internazionale si prepara a un incontro cruciale nella Blue Room. La partita tra Trump e Netanyahu si gioca su più tavoli, con sfide e opportunità da non perdere.

Chiudere i negoziati sulla tregua a Gaza dopo il fallimento del primo round a Doha, discutere di "un accordo permanente" con l'Iran e allargare gli Accordi di Abramo, a partire dalla Siria. Sono gli ingredienti della fritta che Donald Trump e Benjamin Netanyahu tenteranno di cucinare nella Blue Room, al loro terzo incontro dopo il .

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen" - Le tensioni tra Israele, Hamas e le altre fazioni si avvicinano a un punto di svolta, con Trump che spinge per un accordo su Gaza possibile già questa settimana.

Mentre Trump continua a esortare Netanyahu perché si giunga a una tregua, i risultati del primo round di negoziati indiretti tra Hamas e Israele a Doha, sono stati sostanzialmente nulli

Dopo la prima sessione di negoziati indiretti a Doha, "la delegazione israeliana non è sufficientemente autorizzata a raggiungere unaccordo con Hamas, poiché non ha poteri reali", hanno detto le fonti palestinesi.

Netanyahu candida Trump al premio Nobel per la pace. Hamas: Possibile accordo giovedì - Israele, 5 soldati uccisi e 14 feriti nel nord di Gaza; Netanyahu vola negli Stati Uniti per incontrare Trump alla Casa Bianca; Gaza, fallisce il primo round di negoziati per il cessate il fuoco. Gli ultimi raid israeliani uccidono 82 persone nelle ultime 24 ore..

Riprendono i colloqui a Doha dopo il primo round. Questa notte l'incontro Trump - Netanyahu - La portavoce della Casa Bianca ha ribadito che la ''massima priorità'' di Donald Trump è porre fine alla guerra a Gaza e liberare gli ostaggi detenuti da Hamas.

Senza accordo il primo round di colloqui indiretti Israele-Hamas. Netanyahu a Washington - I colloqui sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi si sono tenuti nella capitale del Qatar, Doha, mediati da Egitto e Qatar (ANSA)