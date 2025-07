Polizie locali unite nelle Groane scacco alla criminalità

Le forze di polizia locali delle Groane si uniscono in un’azione decisa contro la criminalità, grazie a un nuovo finanziamento di 45mila euro dalla Regione. Per il quinto anno consecutivo, il progetto “Parchi e stazioni sicure” rafforza i controlli nelle zone più sensibili, in prima linea nella lotta allo spaccio e all’illegalità. Il Comune di Limbiate guida questa iniziativa, coordinando servizi straordinari per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. In questa battaglia, la collaborazione fa la differenza.

Dalla Regione altri 45mila euro per pattuglie straordinarie di polizia locale nell’area delle Groane. Per il quinto anno consecutivo viene finanziato il progetto “Parchi e stazioni sicure“ che prevede un controllo più frequente di zone “sensibili“ per il fenomeno dello spaccio e non solo. Il Comune di Limbiate ha sottoscritto l’accordo come ente capofila per svolgere una serie di servizi straordinari coordinando diverse polizie locali. In particolare, le pattuglie straordinarie saranno condotte da personale delle polizie locali di Arese, Barlassina, Bovisio Masciago, Bregnano, Carimate, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Meda, Seveso, Solaro, Varedo e del Parco delle Groane nel periodo luglio-dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Polizie locali unite nelle Groane, scacco alla criminalità

