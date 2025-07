La classifica degli amministratori Sala è in crescita Fontana in calo E scoppia la polemica tra Pd e FdI

La recente classifica degli amministratori rivela un interessante dualismo tra crescita e calo: il sindaco Giuseppe Sala si rafforza, salendo dell’1,3%, mentre il governatore Attilio Fontana registra una diminuzione del 2,7%. Il Governance Poll del Sole 24 Ore dipinge un quadro sorprendente per Milano e la Lombardia, con Sala in forte ripresa e Fontana in calo, scatenando una vivace polemica tra PD e FDI. La sfida tra i leader locali si intensifica, aprendo nuove riflessioni sul futuro politico della regione.

Il sindaco Giuseppe Sala è in crescita dell’1,3% (dal 57,7% al 59%) mentre il governatore lombardo Attilio Fontana è in calo del 2,7% (dal 54,7% al 52%). Il Governance Poll redatto dal Sole 24 Ore in base ai risultati ottenuti da primi cittadini e presidenti di Regione, in confronto con la percentuale con cui sono stati eletti al momento del voto, disegna un quadro opposto per i due principali enti locali milanesi-lombardi. Sala recupera dieci posizioni in classifica rispetto all’anno scorso e si piazza nono (con altri sei colleghi sindaci), Fontana è undicesimo. Le reazioni politiche non si fanno attendere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it