Netanyahu | candido Trump a Nobel pace

Durante una cena alla Casa Bianca, Trump e Netanyahu hanno condiviso visioni divergenti ma convergenti sulla pace in Medio Oriente. Mentre il presidente americano evidenzia il desiderio di un cessate il fuoco tra Hamas e Israele, il premier israeliano si dice impegnato a sostenere Trump come candidato al Nobel per la Pace, sottolineando gli sforzi per garantire sicurezza e solidarietà nella regione. La partita diplomatica continua, con speranze di un futuro più stabile.

7.20 Nella cena privata alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, il presidente Usa ha ribadito la necessità di un accordo. Hamas e Israele "vogliono incontrarsi e vogliono avere quel cessate il fuoco", ha detto Trump. Più cauto Netanyahu: ho candidato Trump al Nobel, "sta forgiando la pace mentre parliamo, in un Paese, in una regione dopo l'altra". Su Gaza: cerchiamo Paesi per gli sfollati palestinesi, sicurezza nella Striscia sempre in mani israeliani ed escluso uno Stato palestinese. "Storìca vittoria" sull'Iran. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

