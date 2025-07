A San Pellegrino Andrea cammina grazie alla tecnologia robotica

A San Pellegrino Terme, la tecnologia robotica ha trasformato il modo di camminare di Andrea, portando innovazione e speranza nel campo della neuro-riabilitazione. Sabato 5 luglio, durante un convegno medico di grande rilevanza, le ultime frontiere dell’assistenza robotica sono state protagoniste, aprendo nuove prospettive per chi desidera ritrovare il movimento. La rivoluzione digitale continua a scrivere pagine emozionanti nel futuro della medicina.

San Pellegrino Terme. La magia della tecnologia robotica ha invaso San Pellegrino Terme, sabato 5 luglio. In occasione del convegno medico dedicato alla robotica e alle tecnologie per la neuro-riabilitazione al Centro Congressi dell'Hotel Bigio e promosso dall' Associazione Genesis – in collaborazione con l' Istituto Clinico Quarenghi, l'Ordine dei Fisioterapisti di Bergamo e l' Associazione Amici Traumatizzati Cranici (AATC) – è andata in scena una dimostrazione capace di stupire e commuovere al tempo stesso: il giovane Andrea, 14 anni di Ivrea, con una paralisi alle gambe da circa un anno, ha potuto camminare lungo Viale Papa Giovanni XXIII grazie all'esoscheletro UAN.

