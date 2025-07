addio a lanzoni aveva 80 anni domani il funerale

Addio a Domenico Lanzoni, figura imprescindibile della storia imolese scomparsa all’età di 80 anni. Protagonista silenzioso ma decisivo, ha intrecciato rigore economico, passione culturale e ironia pungente, lasciando un'impronta indelebile nel tessuto della città. Domani il suo funerale, un momento di commozione e riconoscenza per un uomo che ha segnato profondamente la comunità locale. Durante la sua guida, Palazzo Sersanti visse una fase...

È stato un protagonista silenzioso ma decisivo della vita imolese, capace di intrecciare rigore economico, passione culturale e una pungente ironia. È morto nei giorni scorsi, all’età di 80 anni, Domenico Lanzoni, già presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola dal 1996 al 2001, autore, consulente, giornalista e profondo conoscitore del territorio. Domani il funerale. Durante la sua guida, Palazzo Sersanti visse una fase fondamentale: fu completata la cessione della storica banca cittadina alla Banca Popolare di Lodi – operazione che garantì all’ente solidità patrimoniale e operativa – e prese il via a Imola il primo corso universitario decentrato dell’ Università di Bologna, quello in Tecniche Erboristiche, seme da cui nacque la presenza stabile dell’Alma Mater in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it