Corsi gratuiti ASA e OSS con ABF | aperte le iscrizioni

Se sei alla ricerca di un'opportunità per reinventarti nel settore socio-sanitario, questa è la tua occasione! ABF ha aperto le iscrizioni ai corsi gratuiti di ASA e OSS, riservati a disoccupati residenti in Lombardia. Con finanziamenti del Programma FSE+ 2021-2027, potrai ottenere qualifiche riconosciute e aprirti nuove porte professionali. Non perdere questa possibilità: i posti sono limitati!

Percorsi gratuiti per disoccupati con qualifiche riconosciute ABF attiva i corsi gratuiti per Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e Operatore Socio Sanitario (OSS), rivolti a persone disoccupate residenti o domiciliate in Lombardia. I corsi sono finanziati con le risorse del Programma FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia, che con il decreto n. 8499 del 16 giugno 2025 ha stanziato 6 milioni di euro per percorsi di formazione abilitanti e regolamentati, finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali riconosciute dalla Regione stessa. L'iniziativa mira a fornire competenze spendibili nel mercato del lavoro a chi è in cerca di occupazione e a rispondere alla crescente domanda di personale qualificato nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali.

