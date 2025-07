Hebron 5 sceicchi chiedono Emirato in cambio della secessione dall’Anp

In un audace gesto diplomatico, cinque sceicchi di Hebron avanzano una proposta sorprendente: concedere l’emirato in cambio della secessione dall’Autorità Nazionale Palestinese. La loro richiesta, indirizzata al ministro israeliano Nir Barkat, apre nuovi scenari nella complessa geopolitica della regione. La proposta solleva interrogativi e riflessioni su alleanze, autonomie e il delicato equilibrio di potere. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e speranza, lasciando aperto il futuro delle terre di Hebron.

In una lettera indirizzata al ministro dell'Economia israeliano Nir Barkat chiedono la secessione dall'Autorità Nazionale Palestinese e la possibilità di entrare negli Accordi di Abramo

