Il Pluto di Aristofane Soldi unici padroni

Nel "Pluto" di Aristofane, il denaro diventa il protagonista indiscusso di una commedia brillante e pungente. Impersonificato dal dio greco della ricchezza, rappresenta le vizi e le ingiustizie di una società che, seppur antica, rispecchia ancora i nostri tempi. Tra ironia e satira, il dramma rivela come i soldi continuino a muovere il mondo, spesso senza distinguere tra onestà e disonestà . È un invito a riflettere su valori eterni che sembrano restare invariati.

C’è un solo protagonista nel " Pluto " di Aristofane: il Denaro. Impersonificato dal dio greco della ricchezza, che se ne va in giro per il mondo cieco, incapace di distinguere gli onesti dai disonesti. Ma al di là dei simboli e delle allegorie, è proprio il concretissimo soldo a far girare il meccanismo drammaturgico della commedia. Dove si ride (parecchio) della società degli uomini e dei suoi difetti. Tanto simili a quelli dei giorni nostri. D’altronde non è un po’ questa la forza dei classici? Ne sanno qualcosa i Sacchi di Sabbia, trent’anni di teatro senza etichette da Pisa. Sempre bello incrociarli a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Pluto di Aristofane. Soldi, unici padroni

In questa notizia si parla di: pluto - aristofane - soldi - unici

Aristofane, un classico sempre attuale; Il denaro che muove la società , gli studenti del Respighi rileggono il Pluto di Aristofane.

Il Pluto di Aristofane. Soldi, unici padroni - C’è un solo protagonista nel "Pluto" di Aristofane: il Denaro. Si legge su ilgiorno.it

«Pluto. God of gold»: così 60 adolescenti napoletani e vicentini fanno rivivere Aristofane - God of Gold», sono come il bambino di Andersen: la loro riscrittura viva e vivace del testo dell'ultima commedia di Aristofane, fatta sotto la guida sapiente di Marco Martinelli (regista ... Scrive corriere.it