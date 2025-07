Basta fracasso Il campetto chiuderà presto

Il campetto di gioco, un tempo punto di ritrovo e svago per molti, ha ora generato tensioni tra chi desidera divertirsi e chi invece reclama pace e tranquillità. Le lamentele delle famiglie residenti sono arrivate al Comune, che si è deciso a intervenire con misure rigorose per garantire un equilibrio tra divertimento e rispetto del riposo di tutti. Ecco come il municipio intende regolare l’uso del campo per ricreare un ambiente sereno e rispettoso.

Non è in funzione da molto tempo, ma già sono arrivate al Comune lamentele da alcune famiglie che vivono nei palazzi lì attorno per il rumore e gli schiamazzi prodotti da chi lo utilizza. Gli abitanti che hanno protestato hanno invocato il diritto a poter riposare senza problemi, specialmente di sera e di notte, ma in qualche caso anche nelle prime ore pomeridiane. Così il municipio ha pensato di dettare regole precise per chi si vuole divertire sotto canestro o tirando calci al pallone. Giro di vite sull'utilizzo del nuovo campetto polifunzionale realizzato di recente in via Lando Conti, nel quartiere don Moscotti: con un'ordinanza appena emessa a firma della sindaca Laura Borella l'Amministrazione ha deciso di disciplinare e limitare l' orario di apertura dell'impianto sportivo a cielo aperto.

