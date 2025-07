Il video dell’errore umano dietro l’esplosione del distributore Gpl di via dei Gordiani a Roma

Il drammatico incidente di via dei Gordiani a Roma rivela un errore umano alla base della devastante esplosione del distributore Eco Gasauto. Le immagini delle telecamere mostrano chiaramente il momento critico: un'imprudenza durante il rifornimento ha provocato la perdita di gas e, di lì a poco, un incendio che ha causato due esplosioni. Un episodio che ci ricorda quanto la cautela sia fondamentale in ogni operazione di questo genere, per evitare conseguenze tragiche.

Un errore umano ha portato all’ esplosione del distributore di benzina e Gpl Eco Gasauto in via dei Gordiani 34 a Roma. A provarlo sono stati i filmati delle telecamere, che hanno confermato il racconto di uno dei feriti, ovvero l’impiegato del benzinaio. Nei video si vede l’autocisterna che inizia le operazioni di rifornimento. Poi lo strappo della valvola che porta alla perdita di gas. E all’incendio che poi causerĂ le due esplosioni. La procura ha aperto un fascicolo per disastro e lesioni colpose. Al momento non ha iscritto nessuno sul registro degli indagati. Il blif da Gpl. Parlando delle cause, i vigili del fuoco hanno spiegato che l’esplosione era stata la conseguenza di un blif da gpl. 🔗 Leggi su Open.online

