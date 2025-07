Unione dei Comuni Rubicone e Mare formazione e innovazione

Al via il percorso formativo 'Competenze per innovare in Unione', rivolto a 100 dipendenti dell'Unione Rubicone e Mare e dei Comuni aderenti. E' finanziato con 40mila euro grazie alla partecipazione al progetto PerFormaPA, un'iniziativa sostenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dei fondi Pnrr. Il progetto PerFormaPA punta a supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti nelle pubbliche amministrazioni e a valorizzare le buone pratiche, in un'ottica di innovazione e miglioramento continuo. Il percorso formativo si propone di sviluppare nei partecipanti le competenze necessarie per affrontare in modo consapevole e attivo i processi di cambiamento all'interno della pubblica amministrazione.

