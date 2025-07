latitante in vacanza trafficante di droga turco arrestato in un albergo

Ha scoperto un latitante, un trafficante di droga turco che si nascondeva tra i turisti a Rimini. Arrivato con la famiglia, sembrava un turista qualunque fino a quando, grazie a una potente attività di controllo e tecnologie di localizzazione, gli agenti non hanno smascherato la sua identità. La sua fuga è finita: arrestato in un albergo, ora dovrà rispondere delle accuse emerse dopo quasi dieci anni.

Era arrivato a Rimini come un normale turista, in compagnia della famiglia, alloggiando in un hotel della città. Nessun atteggiamento sospetto, nessuna particolare segnalazione. Ma su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale emesso in Turchia quasi dieci anni fa. Grazie a un’attività di controllo del territorio intensificata con l’avvio della stagione estiva e a un sistema di localizzazione che ne ha segnalato la presenza, la polizia di Stato ha stretto il cerchio e lo ha arrestato. A intervenire sono stati tre equipaggi della Squadra Volante della Questura di Rimini, impegnati nei servizi straordinari di pattugliamento che in questo periodo coprono le principali zone turistiche e le aree ricettive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it