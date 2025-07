Nile Rodgers & Chic Dal funk alla disco Sarà festa collettiva

Nile Rodgers e gli Chic in concerto a Mantova rappresentano un’occasione imperdibile per rivivere il meglio del funk e della disco music, con una performance che promette di accendere l’estate peninsulare. La loro presenza sul palco di Piazza Sordello segna l’inizio di un emozionante tour che celebra l’energia e la storia musicale di una vera leggenda. Ecco perché, oltre a...

Antologia con la "A" maiuscola. D’altronde, con Nile Rodgers e gli Chic sul palco non potrebbe essere diversamente. Il mega-produttore di "Le freak" e altre mille hit approda questa sera in Piazza Sordello, a Mantova, per aprire un’ estate peninsulare che lo tiene sulla strada per due settimane. Se, infatti, lui conosce bene l’Italia, avendoci vissuto da ragazzo, pure l’Italia conosce bene lui e le sue imprese da Grammy. Ecco perché, oltre a caposaldi della produzione Chic come "Dance, dance, dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah)", "I want your love" o "Good times", trovano posto nella scaletta dello show pezzi da novanta realizzati Rodgers conto terzi come "Upside down" di Diana Ross, "We are a family" e "Thinking of you" delle Sisters Sledge, "Material girl" di Madonna, "Let’s dance" di David Bowie o la sempiterna "Get Lucky" dei Daft Punk. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nile Rodgers & Chic. Dal funk alla disco. Sarà festa collettiva

