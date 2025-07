Sottopassi allagati alberi crollati | Più controlli sulle piante a rischio

Le recenti tempeste hanno provocato disagi significativi a Cologno, tra sottopassi allagati, tombini ostruiti e alberi caduti. La priorità ora è garantire la sicurezza: sono in corso controlli sulle piante a rischio e interventi immediati per ripristinare la normalità . La comunità si unisce per affrontare questa sfida, consapevole che solo con prevenzione e collaborazione possiamo superare anche gli eventi più estremi.

Sottopassi e cortili allagati, tombini che non hanno retto alla prova, qualche micro blackout e calo di tensione, ma soprattutto alberi caduti. A Cologno le piante sono crollate, a causa delle forti piogge e del vento, in via Piemonte e in via San Matteo: in mezzo alla carreggiata hanno impedito la circolazione prima di essere rimossi. Ancora ieri ai colognesi è arrivata la telefonata registrata dal sindaco Stefano Zanelli che metteva in allerta rispetto all’ emergenza nubifragi per la serata. A Sesto, in via Giorgio Enrico Falck, mezza pianta è caduta davanti al civico 57, bloccando la strada, completamente inondata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sottopassi allagati, alberi crollati: "Più controlli sulle piante a rischio"

