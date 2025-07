Il sindaco nella top ten | Presidente di Regione? Sempre piaciute le sfide

Detto ciò, sono grato ai cittadini di Ferrara per la fiducia continua e continuerò a impegnarmi con dedizione per migliorare sempre di più la nostra città, perché le sfide si vincono con concretezza e passione.

di Federico Di Bisceglie FERRARA Sindaco Alan Fabbri, il suo gradimento fra i primi cittadini sale (ancora). A certificarlo è il Governance Poll de Il Sole 24 Ore. Come ha preso questa notizia? "Confesso che non sono mai stato un grande fan dei sondaggi. Ho sempre preferito lavorare piuttosto che affidarmi alle suggestioni. Sono una persona, prima che un amministratore, molto pragmatica: guardo ai risultati piuttosto che alle chiacchiere. Detto questo, non nego che faccia piacere aver conquistato posizioni in una delle classifiche più significative pubblicate da un quotidiano nazionale molto autorevole come il Sole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it