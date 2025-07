due opposti che si attraggono e che vincono anche scambiandosi i ruoli

incontro di stili e personalità che ancora oggi affascina e ispira. Denim e sangallo, opposti per natura, si uniscono in un equilibrio perfetto, dimostrando che le differenze possono creare una moda senza tempo. Questa liaison d’amore, nata tra le pieghe della controcultura, continua a reinventarsi, confermando che le opposizioni, se ben bilanciate, sono la chiave del vero stile.

Quella tra denim e sangallo è una liaison d’amore che dura da tanto tempo. Probabilmente è iniziata alla fine degli Anni 60 quando le figlie dei fiori hanno cominciato a mixare questi due tessuti dall’origine materiale simile ma da mood totalmente diverso. Nei loro look hippie style, i jeans nati come indumento da lavoro ultra resistente e le camicette candide ricchi di ricami sapienti fatti a mano si mixavano in tutta libertà dando vita a un nuovo modo di vestire casuale e politico al tempo stesso. Da allora le cose non sono cambiate. La loro unione porta ancora qualcosa di buono. E questo proprio in virtù della loro diversità e del meltin’pot insolito che riescono a creare. 🔗 Leggi su Amica.it