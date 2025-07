Centri diurni per disabili Ipis lancia la nuova gara

I centri diurni per disabili di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino, gestiti dal consorzio Insieme per il Sociale, si preparano a una nuova sfida grazie alla recente gara lanciata da Ipis. Una clausola sociale innovativa mira a garantire la stabilitĂ occupazionale del personale, riconoscendo la loro esperienza e il ruolo fondamentale nella qualitĂ del servizio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro piĂą solido e inclusivo per tutti.

Una clausola sociale "finalizzata a promuovere la stabilitĂ occupazionale del personale attualmente impiegato, riconoscendone l'esperienza e il ruolo fondamentale nel garantire la qualitĂ del servizio". I centri diurni per disabili di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino sono gestiti dal consorzio Insieme per il Sociale che ne è titolare e responsabile e che, negli anni, ha affidato attraverso gara pubblica parte delle attivitĂ alla Cooperativa Solaris. In vista della scadenza del contratto attualmente in essere, l'azienda sta predisponendo una nuova procedura, "nel rispetto delle normative vigenti e dei principi che da sempre orientano il nostro operato – sottolinea il direttore Luigi Leone –.

