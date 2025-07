Previsioni meteo fulmini grandine e venti di downburst | il nuovo clima estivo italiano

L’estate italiana si trasforma sotto i colpi di fulmini, grandine e venti di downburst, segnali di un clima in rapido cambiamento. Per affrontare questa emergenza climatica, la riforestazione urbana emerge come soluzione politica vincente: un’alleata per raffreddare le città, mitigare il riscaldamento e ridurre la potenza di eventi atmosferici estremi. È il momento di agire, perché il futuro dipende dalle scelte che facciamo oggi.

Una soluzione politica contro questo disastro è la riforestazione urbana: può raffreddare le nostre città, il nostro ambiente e limitare che il calore causato dall'essere umano fornisca energia alle grandinate e alle supercelle temporalesche.

