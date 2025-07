L’IA che studia le frenate e predice i rischi.

L'innovativa intelligenza artificiale “RoadSafeAI” sta rivoluzionando la sicurezza stradale a Milano. Analizzando 25 km quadrati di rete, il modello ha identificato oltre 80 mila eventi di frenate improvvise, potenziali segnali di incidenti imminenti. Alimentato da enormi quantità di dati telematici, “RoadSafeAI” dimostra una precisione sorprendente nel prevedere i rischi, aprendo nuove prospettive per la prevenzione e la sicurezza sulle nostre strade.

A Milano, su un'area di 25 chilometri quadrati un modello di IA progettato dal Politecnico ha rivelato sulla rete stradale oltre 80 mila eventi di "decelerazione improvvise", potenziali indicatori di frenate brusche, quindi, di possibili incidenti automobilistici. Il modello si chiama "RoadSafeAI" ed è stato "alimentato e istruito con una enorme quantità di dati telematici, dimostrando di riuscire a predire con precisione la rischiosità delle aree urbane", spiega Sergio Savaresi, direttore del dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria di Polimi. Lo studio è stato presentato in occasione dell'evento la "Mobilità Urbana: progettare la sicurezza", di The Urban Mobility Council, il think tank della mobilità, promosso dal Gruppo Unipol, che si si è tenuto ieri alla Triennale di Milano.