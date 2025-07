Potrebbe avere due anni Non sembra avere paura

Nel cuore del Parco del Delta del Po, un avvistamento sorprendente ha catturato l’attenzione di tutti: un lupo apparentemente senza paura, forse solo due anni, cammina tranquillo vicino al centro cittadino. Ma quanto sono comuni questi incontri e cosa significano per il nostro equilibrio naturale? Massimiliano Costa, direttore del parco, ci spiega che i lupi sono ormai presenti in molte aree italiane e stanno cercando di formare nuove famiglie. Scopriamo insieme cosa si cela dietro a questo affascinante fenomeno.

Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta del Po: quello avvistato ieri vicino al centro cittadino è un lupo? "Una premessa d'obbligo: i lupi sono presenti ovunque, sia in aree naturali che in quella antropizzate. Nelle zone di pianura ravennati sono una trentina. Ne abbiamo anche nelle zone pianeggianti del bolognese e del ferrarese. La maggior parte è rappresentata da animali erratici". Che cercano di formare una famiglia? "Sì, si spostano per costituire il proprio nucleo familiare. Trovata una zona adatta, lì si insediano". Tornando al nostro esemplare, dopo aver visionato foto e filmati, ritiene sia un lupo? "Quasi sicuramente è un lupo.

