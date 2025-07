Kate Middleton riceve i Macron a Londra | giro in carrozza e look all’altezza

Kate Middleton incanta Londra con il suo stile raffinato e l’eleganza senza tempo, accogliendo con grazia la visita di stato di Emmanuel e Brigitte Macron. La principessa del Galles, protagonista di un affascinante giro in carrozza a Windsor, conferma ancora una volta il suo ruolo di ambasciatrice di classe e charme. Mentre attende di vederla a Wimbledon, il suo incarico da parte di Re Carlo si rivela un ulteriore riconoscimento della sua presenza incantevole e di grande sensibilità diplomatica.

Kate Middleton riceve a Londra Brigitte e Emmanuel Macron in visita di Stato in Gran Bretagna. La Principessa del Galles e suo marito William hanno ricevuto da Re Carlo il delicato incarico di accogliere la coppia presidenziale e di sfilare con lei in carrozza per le vie di Windsor. Kate Middleton affascina Emmanuel Macron alla cerimonia di benvenuto. In attesa di vederla a Wimbledon, Kate Middleton ha ricevuto da Re Carlo un incarico molto delicato, quello di dare il benvenuto a Londra a Emmanuel e Brigitte Macron che fino al 10 luglio saranno ospiti speciali del Sovrano. Per la prima volta, Sua Maestà ha dovuto rinunciare a Buckingham Palace, perché inagibile a causa degli importanti lavori di ristrutturazione cui è sottoposto. 🔗 Leggi su Dilei.it